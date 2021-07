GNR vai ajudar a sinalizar novos cuidadores informais

Rui Abreu Hoje às 16:27 Facebook

A GNR vai realizar ações de sensibilização no âmbito do Estatuto do Cuidador Informal, e procurar sinalizar potenciais cuidadores e apoiar na instrução dos processos de requerimento. A medida resulta de um protocolo assinado esta quarta-feira e entre a Guarda Nacional Republicana e o Instituto da Segurança Social com vista a um "trabalho de proximidade" junto das populações.

A colaboração entre as duas entidades vai permitir à GNR realizar várias iniciativas próximas da população, no âmbito da implementação do estatuto de cuidador informal, como ações de sensibilização, sinalização e apoio a potenciais cuidadores informais.

Uma das ações previstas é integrar na operação Censos Sénior - que todos os anos faz o levantamento das pessoas mais idosas - esclarecimentos temáticos relativos a questões sobre os cuidadores informais bem como caraterizar o tipo de apoio dado pelo cuidador a cada idoso.

O protocolo prevê também que a GNR contribua para o desenvolvimento de ações do Plano de Intervenção Específico para o cuidador informal, nomeadamente, através da cedência de espaços para a organização de sessões de informação e formação.

A GNR fica assim como "parceiro privilegiado para a divulgação do estatuto do cuidador informal e das medidas de apoio disponíveis aos cuidadores, em todo o país."

A cerimónia de assinatura contou com a presença do presidente do Conselho Diretivo do ISS, Rui Fiolhais, e do comandante do Comando Operacional, Tenente-General José Manuel Lopes dos Santos Correia.