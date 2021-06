Gnration servirá de laboratório para testar baterias do futuro

Sandra Freitas Hoje às 13:11 Facebook

Projeto de nove milhões vai experimentar novas formas de gerar, armazenar e distribuir energia no edifício no centro de Braga.

O edifício Gnration, no centro de Braga, vai ser transformado num laboratório vivo, na sequência de um projeto que pretende testar diferentes tecnologias e baterias para responder a novas formas de gerar, armazenar e distribuir energia elétrica.

Liderado pelo grupo DST, o "Baterias 2030" conta com um financiamento de quase nove milhões de euros e começa a ser implementado no final do próximo ano, anunciou o responsável científico, Pedro Salomé, à margem de um encontro com conselheiros da Comissão Europeia que decorreu no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL).