Gonçalo, o informático, é um dos 21 magníficos da Universidade do Porto

Universidade do Porto distingue alunos do 1.º ano. Média mais alta foi de Gonçalo Correia, da Póvoa de Varzim.

Estuda q.b., sem passar a vida a pensar nas aulas. Gosta de ler, ver séries, jogar computador, estar com os amigos e comer chocolate. Com média de 19,3 valores em 2019/2020, Gonçalo Correia foi o melhor entre os 4032 alunos do 1.º ano das 14 faculdades da Universidade do Porto (UP). Está em Engenharia Informática e Computação, na Faculdade de Engenharia e já é monitor. Foi um dos 21 galardoados com o Prémio Incentivo 2021.

O galardão foi entregue, pela primeira vez, em 2010. Distingue sempre os alunos nacionais com média mais alta no 1.º ano, que recebem um prémio em dinheiro equivalente ao valor anual da propina. A UP diz que, neste ano, os 21 galardoados se destacaram "pela qualidade ímpar do seu percurso académico"