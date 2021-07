Gondomar e Trofa anunciam redução do preço da água

Ana Correia Costa e Marta Neves Hoje às 13:03 Facebook

Renegociação com concessionárias do serviço permite baixar tarifas, que são das mais altas do país e geravam muitos protestos. Santo Tirso também chegou a acordo.

Gondomar e Trofa, dois dos concelhos com o preço da água mais alto do país, renegociaram os contratos de concessão e conseguiram baixar as tarifas para os consumidores. As taxas elevadas têm gerado vários protestos da população, mas só agora as autarquias chegaram a um entendimento com as empresas que detêm os serviços. Na Trofa, a medida entra em vigor de imediato, em Gondomar no início do próximo ano. Também Santo Tirso, que tem a concessão juntamente com a Trofa e que até tinha anunciado o resgate, chegou a acordo, mas apesar de questionada, não adiantou qualquer pormenor.

De acordo com Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar, a renegociação com a Águas de Gondomar "vai permitir reduzir em 16% a tarifa do primeiro e segundo escalões, onde estão cerca de 90% dos clientes". Feitas as contas, a projeção indica que "uma família constituída por um casal e dois filhos" terá uma redução que pode variar entre os oito e os nove euros", referiu o autarca.