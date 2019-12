Google mostra contacto telefónico do PNR como sendo do SOS Racismo

Hoje às 15:18 Facebook

O SOS Racismo denunciou, este domingo, em comunicado, que o "número de telemóvel do PNR surge no Google como sendo o contacto telefónico" da associação, situação que considera "gravíssima".

"Fomos alertados hoje [sábado] por uma cidadã que pretendia contactar o SOS Racismo, para o facto do número de telemóvel que vem indicado no motor de busca Google, como pertencendo ao SOS Racismo, estar de facto atribuído ao PNR - Partido Nacional Renovador", explica a associação no comunicado, partilhado nas redes sociais.

"Utilizando o Google e pesquisando por 'SOS Racismo', o site disponibiliza a informação sobre a morada da sede da associação (que está correta) e um número de telemóvel - 964 378 225 - que não corresponde a nenhum contacto da associação", acrescenta ainda. Depois da denúncia, o contacto desapareceu das informações na pesquisa do Google, como confirmou o JN (imagem em baixo).

Depois da denúncia, o contacto desapareceu das informações na pesquisa do Google

O SOS Racismo diz ainda que "fazendo uma pesquisa pelo referido número de telemóvel, quer no site sync.me [identificador da origem de contactos], quer no próprio site do PNR, verificamos que o mesmo está registado em nome deste partido e é apresentado como o seu contacto oficial".

"O SOS Racismo desconhece há quanto tempo esta informação circula no Google, e quantas pessoas e entidades já terão contactado o PNR, pretendendo contactar o SOS Racismo. Desconhece, também, que tipo de informação terá sido prestado a estas pessoas e qual o uso dado à informação recolhida", lamenta a associação, que considera a situação "gravíssima" e "tudo fará para que a informação verdadeira seja reposta no Google, e para que os responsáveis sejam identificados e punidos".

A associação solicita ainda que quem tenha tentado contactá-la através daquele número que reporte a situação por e-mail.

O JN tentou contactar o número de telemóvel associado ao PNR, mas ninguém atendeu. Também o SOS Racismo e a Google foram contactados, mas ainda não responderam.