Google mostra o que mudou na mobilidade em Portugal com a Covid-19

Hoje às 16:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A Google divulgou esta sexta-feira o seu primeiro relatório sobre mobilidade comunitária, no âmbito do combate à pandemia de Covid-19. A iniciativa cobre 131 países, entre os quais Portugal, e usa dados agregados e anónimos para mapear tendências de movimento.

Relatório sobre Portugal aponta para quebra acentuada nas deslocações Foto: Google

"À medida que as comunidades globais respondem à pandemia, tem havido uma ênfase crescente nas estratégias de saúde pública, como medidas de distanciamento social, para diminuir a taxa de transmissão", explica a gigante tecnológica.

"No Google Maps, usamos dados agregados e anónimos, mostrando o quão ocupados certos tipos de lugares estão, ajudando a identificar quando uma empresa local tende a ser a mais movimentada", acrescenta a Google, salientando que tem ouvido das autoridades de saúde pública que esses dados poderiam ser úteis na medida em que tomam decisões críticas para combater a pandemia.

"Publicamos uma versão antecipada dos nossos relatórios de mobilidade comunitária Covid-19 para fornecer informações sobre o que mudou", na sequência do teletrabalho, do confinamento domiciliário, de medidas que restringem a circulação, entre outras políticas, destinadas a aplanar a curva da pandemia do novo coronavírus, aponta a empresa.

Menos deslocações em Portugal

No relatório relativo a Portugal, a Google coloca em diferentes gráficos os movimentos até supermercados, farmácias, parques, estações de transporte público, deslocações para o trabalho e para casa, quer ao nível nacional, quer ao nível distrital.

No Porto, por exemplo, verifica-se uma quebra de 54% das deslocações para o local de trabalho, entre os dias 16 de fevereiro e 29 de março.

Relatórios anónimos para garantir privacidade

Estes relatórios foram desenvolvidos "para serem úteis, ao mesmo tempo que aderem aos nossos rigorosos protocolos e políticas de privacidade", garante a Google.

"Os relatórios usam dados agregados e anónimos para mapear as tendências de movimento ao longo do tempo por região geográfica", em diferentes categorias de locais.

"Mostraremos tendências ao longo de várias semanas, com as informações mais recentes representando 48 a 72 horas anteriores. Embora exibamos um aumento ou diminuição" em termos percentuais nas visitas, "não partilharemos o número absoluto de visitas".

"Vamos divulgar esses relatórios globalmente, cobrindo inicialmente 131 países. Dada a necessidade urgente dessas informações, sempre que possível, também forneceremos informações ao nível regional. Nas próximas semanas, trabalharemos para adicionar outros países e regiões para garantir que esses relatórios permaneçam úteis para as autoridades de saúde pública de todo o mundo que procuram proteger as pessoas da disseminação de Covid-19".

A Google garante que os relatórios de mobilidade comunitária são anónimos e que utiliza o que designa por privacidade diferencial, que adiciona sons artificiais aos dados obtidos, permitindo elevada qualidade dos resultados sem identificar nenhuma pessoa.