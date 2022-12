Goulão defende que "estrutura única" seria mais eficaz no combate às drogas

Inês Malhado com Lusa Hoje às 17:46 Facebook

O diretor do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) defendeu, esta quarta-feira, que a "eficácia" na atuação sobre os comportamentos aditivos e das dependências "era melhor" com o Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT), estrutura que foi extinta em 2012, dando origem ao SICAD.

João Goulão, secretário-geral do SICAD, defendeu que a eficácia na resposta para contrariar os comportamentos aditivos e dependências de substâncias ilícitas em Portugal "era melhor com o IDT" do que a estrutura atual, dividida entre o SICAD e as cinco Administrações Regionais de Saúde, acrescentando que "a separação entre a entidade que pensa as políticas e o braço que as implementa no terreno foi mal executada". Para o médico, o facto de não existir uma "estrutura única" deve-se mais a uma questão de "vontade política do que propriamente a custos".

O PCP quis ouvir, esta quarta-feira, na Assembleia da República, os dirigentes do SICAD sobre a criação de uma estrutura única no âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências.

"Nós fazemos os possíveis por nos dirigirmos a estes problemas de acordo com a evidência que vamos produzindo e que vamos coletando também de outras fontes e penso que é inegável que tem havido alguma quebra na capacidade de lidar com alguns desses problemas", declarou João Goulão.

O médico apontou como uma das razões para esta situação "a incapacidade de renovar" os quadros de funcionários nos últimos anos, devido à falta de profissionais dedicados à área da terapêutica das toxicodependências.

"Há aqui um elefante na sala que é o passado que foi caracterizado pela existência do IDT, um instituto público vertical, com a capacidade de pensar as políticas, fazer estudos, compilá-los, de alguma forma digerir a evidência e fazê-lo traduzir em intervenções ao nível do terreno", sublinhou João Goulão. O IDT foi extinto em 2012, depois de uma proposta do PSD e CDS-PP para a criação de um novo modelo estrutural para as respostas dirigidas às dependências em geral, o SICAD.

João Goulão contou que "imediatamente a seguir" a esta decisão começou "a ser constatado e sentido pelos profissionais no terreno" que "o novo modelo dificilmente corresponderia e permitiria manter os níveis de eficácia que iam sendo experimentados até então".

Assim, o SIDAC concordou com a proposta do PCP de se vir a realizar uma nova audiência com a secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, para dar continuidade à discussão sobre a criação de uma estrutura única no âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências.