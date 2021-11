Gouveia e Melo critica processo de vacinação e teme consequências

João Pedro Campos Ontem às 23:58 Facebook

Não quer ser visto como um D. Sebastião e diz que o seu regresso seria sinal de que não se aprendeu nada. Pede prioridade à terceira dose.

O ex-coordenador do processo de vacinação contra a covid-19, Henrique Gouveia e Melo, considerou "uma ideia peregrina" pensar que se pode administrar a terceira dose da vacina da covid "como se fosse uma vacinação da gripe normal", mas afastou o seu regresso.

"No início, havia uma ideia peregrina do sistema de saúde que conseguíamos fazer esta vacinação como se fosse uma vacinação da gripe, normal. E essa ideia peregrina às vezes parece estar de volta em muitas das atitudes. Temos de aprender com as lições e quem não aprende depois sofre consequências", disse numa cerimónia em Coimbra.