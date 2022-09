Governantes fazem coro para negar "embuste" nas pensões

Carla Soares Hoje às 21:41 Facebook

Costa diz que em 2024 ninguém receberá "menos do que em 2023". Atacados pela Oposição, membros do Executivo remetem para avaliação futura valores a atribuir após o próximo ano.

Numa sucessão de discursos idênticos, o Governo procurou negar os cortes nas pensões em 2024. António Costa afirmou que não haverá redução face aos valores que serão recebidos no próximo ano. Seguiram-se no Parlamento, face às acusações de "embuste" e "fraude", garantias de governantes de que "nenhum pensionista vai receber em janeiro de 2024 menos do que recebeu em dezembro de 2023". Mas, quanto ao futuro, a ministra dos Assuntos Parlamentares disse que a oposição "terá de esperar" pelo fim do próximo ano para ver o que o Governo propõe.

Entre reações às medidas do Governo, o presidente da República concordou que a base de cálculo das pensões para o futuro "é o problema". Ou seja, "se é apenas aquilo que é metade do total ou se é o bolo total". Marcelo Rebelo de Sousa ressalvou que esta matéria ainda será discutida na Assembleia, enquanto o PSD já pediu a apreciação parlamentar do decreto para contestar o que diz ser um corte de mil milhões de euros nas pensões (ler mais ao lado).