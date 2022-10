Governo abre duas mil vagas para a formação de médicos especialistas em 2023

Hermana Cruz Hoje às 11:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo vai reforçar, em 2023, o número de vagas para a formação de médicos especialistas. O anúncio foi feito, esta segunda-feira, pelo Ministério da Saúde, que fala num aumento de 6%, totalizando mais de duas mil vagas, cerca de 500 das quais para médicos de família.

O Ministério da Saúde, tutelado por Manuel Pizarro, anuncia a medida como sendo "o maior número de vagas de sempre para a formação de médicos especialistas".

Num comunicado, emitido esta segunda-feira, o Ministério da Saúde divulgou a abertura, em 2023, de um total de 2054 vagas para formação médica especializada. "O maior mapa de vagas de sempre, que representa um crescimento de 115 vagas (+6%) face a 2022, quando foram abertas 1939 vagas", destaca a Tutela.

PUB

"Este crescimento traduz um compromisso do Ministério da Saúde e das instituições parceiras na formação de médicos especialistas para com o reforço de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, com impactos diretos no acesso dos cidadãos a cuidados de qualidade e diferenciados", vinca ainda o Ministério de Manuel Pizarro.

Segundo o referido comunicado, a especialidade de Medicina Geral e Familiar é a área com maior número de vagas: 574. "Trata-se de um acréscimo de 53 vagas (+10%) em relação a 2022 e o maior número de vagas de sempre nesta especialidade central para o sistema de saúde. Destaca-se a abertura de 200 vagas para formar futuros médicos de família na região de Lisboa e Vale do Tejo, mais 24 do que no último concurso de acesso ao internato médico e também o maior número de sempre na região", especifica o Ministério da Saúde.

No que diz respeito aos internos, o Governo fala num "crescimento de vagas significativo em diversas especialidades". Por exemplo: "a especialidade de Anestesiologia, com 85 vagas, regista um aumento de 5 vagas (+6,3%) face a 2022; a especialidade de Ginecologia/Obstetrícia conta com 54 vagas, mais 6 (+12,5%), contingente que não era tão elevado desde 2010". "Há ainda 70 vagas para formar especialistas em Medicina Intensiva (+23%) e 38 vagas para Radiologia (+22,6%)", prossegue a Tutela de Manuel Pizarro.

"Para o concurso de 2023, do total de 2.343 médicos inscritos, 1.819 são candidatos pela primeira vez, por estarem a terminar o ano de formação geral, o que significa que existem vagas para todos os médicos que se formaram recentemente no país", sublinha ainda o Ministério da Saúde.