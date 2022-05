Governo acredita que o"pico" já terá passado e mantém as medidas em vigor

JN/Agências Hoje às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A ministra da Presidência afirmou esta quinta-feira que os dados sobre a evolução da covid-19 em Portugal indicam que o "pico" da nova vaga de infeções já terá passado, assistindo-se a quedas da incidência em várias regiões.

Esta posição foi transmitida por Mariana Vieira da Silva em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, depois de questionada sobre a recente evolução da pandemia em Portugal.

Mariana Vieira da Silva referiu que, na quarta-feira, como habitualmente antes dos conselhos de ministros, juntamente com a ministra da Saúde [Marta Temido], reuniu-se com o conjunto de peritos que têm apoiado o Governo nas suas decisões.

"Neste momento, de acordo com a análise aos números, o pico já terá passado, com algumas regiões já com quedas visíveis, assim como no que respeita [à incidência] em grupos etários. Por essa razão, o Conselho de Ministros decidiu manter as medidas em vigor", respondeu a ministra da Presidência.

Mas Mariana Vieira da Silva deixou uma advertência: "Quero destacar que o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras, por exemplo, não significa que a máscara não deva ser utilizada em situações de maior risco".

Situação de alerta prolongada até 30 de junho

O Conselho de Ministros aprovou o prolongamento até 30 de junho da situação de alerta devido à situação epidemiológica da covid-19.

PUB

"Foi também aprovada a resolução que prorroga a declaração de situação de alerta em todo o território nacional continental, no âmbito da pandemia da doença covid-19, até às 23.59 do dia 30 de junho, mantendo-se inalteradas todas as medidas que atualmente se encontram em vigor", afirmou a governante em conferência de imprensa realizada no final da reunião do Conselho de Ministros.