Governo acusado de omitir dados de escolas

Alexandra Inácio Hoje às 20:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O PSD acusou o Governo de um nível de "opacidade, típico da velhinha cortina de ferro". Em causa, os dados de surtos, infeções ou de turmas em isolamento nas escolas, que o Ministério da Educação anunciou monitorizar através de uma plataforma mas não divulga, criticou ontem a deputada Carla Madureira no Parlamento.

"O Ministério da Educação não cuida de dar confiança ao sistema educativo. Não é possível medir a eficácia dos protocolos ou escrutinar as medidas tomadas", argumentou Carla Madureira. A deputada social-democrata apontou o exemplo da Madeira, onde é atualizado o número de casos por escalão etário e por área de influência das escolas.

"É preciso que haja estatísticas das escolas em tempo de pandemia", defendeu também Joana Mortágua. O Bloco propõe a criação de um programa de testes nas escolas, feitos por amostragem. O projeto de resolução do BE foi debatido a par com a petição entregue em maio pela Fenprof, que pedia a realização de testes antes da reabertura das aulas.

"É bom que sejam melhorados os procedimentos no 2.º período para não se continuar a enviar para casa, alunos e professores, de forma intermitente e recorrente", frisou Ana Rita Bessa do CDS. Para o PS, as escolas têm planos de contingência e a partir de janeiro a vacina vai ser uma ajuda.

PCP, PEV, PAN e BE insistiram que deviam ter sido acauteladas medidas como a redução de alunos por turma, ontem reclamada por estudantes em protesto, frente ao ME, em Lisboa.