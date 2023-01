Governo acusado de passar responsabilidade e deixar Belém em risco

O questionário que os futuros membros do Governo terão de preencher é criticado pelas associações Integridade e Transparência e Frente Cívica, com a primeira a avisar que põe em risco os poderes do presidente da República, e a segunda a denunciar uma "alienação de responsabilidades", defendendo um escrutínio prévio ao convite.

Questionado pelo JN sobre o mecanismo que inclui um questionário de 36 perguntas e uma declaração de compromisso de honra, Nuno Cunha Rolo, presidente da Integridade e Transparência, alertou para uma eventual "violação da separação de poderes".

"Deveria ser público"