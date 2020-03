Governo adia Conselho de Ministros descentralizado em Castelo Branco

JN/Agências Hoje às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho de Ministros descentralizado que se ia realizar em Castelo Branco na quinta-feira foi adiado, ainda sem nova data, devido ao novo coronavírus.

Depois do distrito de Bragança, no final de fevereiro, Castelo Branco foi o segundo distrito escolhido pelo Governo para a realização do Conselho de Ministros descentralizado, inserido na iniciativa "Governo mais próximo".

No entanto, devido à pandemia do novo coronavírus, a reunião descentralizada do executivo que estava marcada para quinta-feira não se vai realizar e, de acordo com informação avançada à agência Lusa, não tem ainda nova data.

Tal como aconteceu em Bragança, no âmbito do programa "Governo mais próximo" estavam previstas também iniciativas para quarta-feira naquele distrito, seguindo-se na quinta-feira a reunião habitual do executivo.

O primeiro-ministro, António Costa, esteve nos dias 26 e 27 de fevereiro no distrito de Bragança para o arranque da iniciativa "Governo mais próximo", acompanhado por vários ministros e secretários de Estado.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.500 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje, mas sem registo de mortes, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Dos casos confirmados, 192 estão a recuperar em casa e 139 estão internados, 18 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).