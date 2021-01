Governo agrava multas mas dá desconto a quem pagar voluntariamente

Carla Sofia Luz Hoje às 08:20 Facebook

Novo regime de contraordenações económicas inclui diplomas muito distintos, como abandono de animais, restrições para fumadores, horários das lojas e controlo da doença do legionário.

O Governo vai dar desconto de 20% aos infratores que paguem as multas de processos de contraordenações económicas voluntariamente. O novo regime jurídico, que altera 179 diplomas, uniformiza o valor das coimas e classifica as infrações por grau de gravidade, abrange áreas muito distintas, como o comércio de alimentos, as restrições a fumadores, as regras de confeção de pão, o abandono de animais ou o controlo da legionela.

Todas estas áreas económicas passarão a ter uma única tabela punitiva, o que, na prática, significa que, em algumas infrações, as multas se agravarão. Por exemplo, a coima mínima para quem atira beatas ao chão (lei criada em 2019) passa de 50 para 150 euros. A multa por desrespeito do atendimento prioritário a grávidas, a deficientes, a pessoas com crianças de colo e a idosos com limitações físicas ou mentais também triplicará. Já o abandono de cães ou de gatos e o treino ou o maneio de animais de companhia com brutalidade terá uma sanção mínima quatro vezes superior à atual: de 500 euros vai para dois mil euros.