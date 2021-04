Governo anuncia 17 milhões de euros para apoiar proteção anti-granizo

Célia Domingues Hoje às 13:06 Facebook

A ministra da Agricultura anunciou, este sábado de manhã, a disponibilização de 17 milhões de euros para a instalação de coberturas para proteger pomares e outras culturas da queda forte de granizo e chuva.

Maria do Céu Antunes visitou duas indústrias agrícolas de produção de fruta entre Castelo Branco e Fundão, que na semana passada tiveram prejuízos com a forte queda de granizo. O ministério anunciou uma ajuda no custo de instalação destas redes em 65%, podendo os restantes 35% serem conseguidos através de linhas de crédito bonificado.

"Estamos a viver há vários anos condições adversas do clima, que afetam as culturas. Não podemos continuar a correr atrás dos prejuízos, temos de precaver", frisou a governante, que indicou ainda que o Estado, nos últimos anos, apoiou agricultores afetados por fenómenos extremos com 30 milhões de euros

Os 17 milhões de euros são disponibilizados através do programa "New Generation". Segundo a ministra, estas coberturas sobre pomares já existem em produções em Moimenta da Beira, "com elevado grau de eficácia". O custo de instalação ronda os 15 mil euros por hectare.