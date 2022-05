Governo anuncia abertura de seis Lojas de Cidadão este ano

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 22:07 Facebook

O secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo, anunciou que serão criadas mais seis Lojas de Cidadão e 300 Espaços Cidadão em 2022. O PSD criticou o Governo por atribuir às empresas privadas apenas 25% das verbas relativas à transição digital, com o secretário de Estado a garantir que os benefícios do investimento na Administração Pública também se estenderão aos privados.

"A rede de Lojas de Cidadão será novamente reforçada este ano, com seis novas lojas", afirmou Mário Campolargo, esta quinta-feira, durante uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no Parlamento. Este serviço, que serve "mais de quatro milhões de habitantes", chegará, assim, às 70 lojas espalhadas pelo país.

O secretário de Estado acrescentou que desde a abertura da primeira Loja de Cidadão, em 1999, já foram realizados cerca de 181 milhões de atendimentos nesses balcões.

Já a rede Espaços Cidadão "contará, até 2026, com cerca de 300 novos espaços, a juntar aos 802 existentes em localizações já identificadas", acrescentou o secretário de Estado. Alguns deles funcionarão "em municípios onde ainda não existe qualquer estrutura deste tipo", frisou.

O secretário de Estado revelou que mais de um milhão de um milhão de portugueses fizeram a renovação automática do cartão de cidadão e receberam o documento em casa, desde que este serviço foi disponibilizado, há um ano, em plena pandemia de covid-19, tal como o JN escreveu na edição de terça-feira. Este serviço permitiu poupar 2,6 milhões de horas de deslocação, estimou.

PSD acusa: "Estado está sempre em primeiro lugar"

Na sessão, o deputado Alexandre Poço, do PSD,​​​​​ acusou o Governo de "colocar o Estado sempre em primeiro lugar", criticando o facto de apenas cerca de 25% dos fundos relativos à transição digital - ou seja, perto de 136 milhões de euros num bolo de 578 milhões - serem destinados a empresas privadas.

Mário Campolargo argumentou que os benefícios para os privados estão garantidos, uma vez que os concursos públicos a abrir para modernizar o Estado lhes são destinados. Desta forma, também as empresas - nomeadamente do ramo digital - sairão beneficiadas com o investimento na Administração Pública, frisou.

Os deputados do PS complementaram a explicação do governante, com André Pinotes Baptista a referir que as empresas "não vivem no éter" e que os empresários compreendem que cada um destes euros é posto ao serviço da economia "como um todo". Também Pedro Cegonho sublinhou que o investimento no Estado "aproveita às empresas e às pessoas".

Filipe Melo, do Chega, considerou que a transição digital é "importante", mas reivindicou uma economia com menos Estado e descreveu o projeto do Governo como sendo digno "de Cuba ou da Coreia do Norte". Também questionou a entrega de vales às empresas de base tecnológica, ironizando que o Executivo está a implementar a digitalização com métodos "dos anos 80".

Paula Santos, do PCP, sublinhou que a digitalização "não pode ser pretexto para a redução de trabalhadores", com José Soeiro, do BE, a insistir que o Governo deve "mitigar os efeitos negativos" da "sobrecarga" que a burocracia representa para quem trabalha.

Rui Tavares, do Livre, centrou-se nos perigos do cibercrime, tema que o PSD também aflorou citando um estudo que indica que "8 em cada 10 portugueses estão preocupados" com a prática em causa. Mário Campolargo reconheceu que o cibercrime tem aumentado, comprometendo-se a dar uma "especial atenção" à cibersegurança