O Conselho de Ministros decidiu, esta terça-feira, reforçar as medidas de combate à pandemia. A semana de contenção, prevista inicialmente para o início de janeiro, foi antecipada: creches, ATL's, bares e discotecas vão encerrar a partir do dia 25 e o teletrabalho também passa a ser obrigatório a partir do natal.

Recorde o essencial do anúncio feito pelo primeiro-ministro e veja aqui o plano apresentado hoje, durante a conferência de imprensa no Palácio da Ajuda, em Lisboa.