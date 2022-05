Governo anuncia obras na Saúde e Educação com dinheiro das câmaras

Delfim Machado com C.S.L. e M. S. Hoje às 07:10 Facebook

Anúncio de 100 milhões para requalificar edifícios da descentralização na Educação e Saúde está a receber críticas, pois a tutela tinha prometido fazer as requalificações.

Os 100 milhões de euros anunciados pelo Governo, na semana passada, para requalificação de escolas e centros de saúde das câmaras municipais são, afinal, verbas de fundos comunitários que já estavam destinadas aos municípios. O anúncio feito pela ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, foi recebido com críticas de alguns autarcas, pois o Governo tinha assumido o compromisso de fazer as obras. Há, contudo, quem elogie a opção.

Em causa estão 335 escolas e centros de saúde em elevado estado de degradação que já foram ou ainda vão ser transferidos para as câmaras municipais no âmbito do processo de descentralização. Para não onerar as autarquias, o Governo assumiu, em 2019, o compromisso de fazer as obras. No entanto, na semana passada, a ministra Ana Abrunhosa anunciou que os avisos de concurso a fundos comunitários se enquadram nos programas operacionais (PO) regionais, cujo dinheiro já tinha como destino as câmaras municipais.