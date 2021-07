Luís Pedro Carvalho, Maria Campos e Rita Neves Costa Hoje às 14:01, atualizado às 16:10 Facebook

O ritmo acelerado de vacinação, com cada vez mais pessoas imunizadas em Portugal, vai exigir um novo calendário de medidas de combate à pandemia da covid-19. A lista só deverá ser conhecida a partir de 27 de julho, dia em que os especialistas voltam a reunir no Infarmed.

A reunião desta quinta-feira do Conselho de Ministros não trouxe novidades quanto a novas restrições de combate à SARS-CoV-2. Mas, para mais 30 concelhos, há uma nova rotina a ter em conta. Em 90 concelhos de Portugal Continental (risco elevado e muito elevado) vigoram medidas como o dever de recolhimento entre as 23 e as 5 horas e a apresentação de certificado digital ou de teste negativo à covid-19 para entrar no interior dos restaurantes. Na semana passada, eram 60 os concelhos de risco.

A situação da pandemia "continua a degradar-se" no país, de acordo com Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência e de Estado. Ao lado de Pedro Nuno Santos, ministro da Infraestruturas e da Habitação, a governante adiantou que há "uma incidência [de novos casos de infeção] de 346,5 por 100 mil habitantes e um ritmo de transmissão (Rt) [do vírus] de 1,15".

Apesar de se verificar "alguma diminuição da velocidade de crescimento" de novos contágios, os concelhos sob restrições continuar a crescer a cada semana. Há agora 43 concelhos no nível de risco elevado (eram 27 na semana passada) e 47 em risco muito elevado (eram 33). O número de concelhos em alerta, ou seja, em risco de recuar no desconfinamento, é agora de 30.

Um rol de novas medidas só chegará após 27 de julho, dia em que o Governo volta a reunir com especialistas no Infarmed. Vieira da Silva diz que o Executivo está "disponível" para "melhorar" a matriz de risco e, após o encontro, poderá avaliar a criação de novas medidas para travar o crescimento de novos casos. Será após a data que será decidida também o regresso dos adeptos aos estádios de futebol.

"Chegaremos ao Infarmed prontos para ouvir em que situação nos encontramos, que medidas podem vir a ser necessárias e que sistemas de acompanhamento podem acontecer a partir de agora, no momento em que temos uma percentagem muito significativa da população adulta já vacinada e todas as idades de maior risco já vacinadas", acrescentou a ministra.

No que toca às Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), a governante considera que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem a "situação controlada". A ocupação em UCI aumentou 18% desde a semana passada, contudo o crescimento é "mais lento do que o do número de casos".

Na reunião desta quinta-feira ficou aprovado o decreto-lei que permite a venda de autotestes à covid-19 em supermercados e hipermercados.