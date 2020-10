Governo apela à serenidade após falta de vacinas para a gripe nas farmácias

JN Hoje às 14:16 Facebook

António Lacerda Sales afirmou esta segunda-feira que toda a gente que precisar de ser vacinada contra a gripe sazonal vai ter acesso à vacina brevemente.

O secretário de Estado da Saúde realça que a distribuição das vacinas é feita em tranches e não de forma abrupta, justificando assim a falta das mesmas nas farmácias. "É uma medida inovadora e complexa em contexto de pandemia. Apesar de tudo, vai correr bem", disse Lacerda Sales.

O governante assinalou que começa esta segunda-feira a segunda fase da vacinação contra a gripe sazonal para pessoas com mais de 65 anos e doentes crónicos. Lacerda Sales disse que o Estado adquiriu este ano cerca de dois milhões de vacinas, sendo que a maior parte vai continuar a ser administrada nos centros de saúde.

Ciente da preocupação crescente com a pressão do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o secretário de Estado esclareceu que "apesar das dificuldades, o SNS está preparado para continuar a dar a resposta" aos doentes covid e não covid.

Já Graça Freitas adiantou ainda que o período entre o aparecimento dos primeiros sintomas e o diagnóstico à covid-19 está a diminuir e situa-se agora nos três dias. "É uma boa notícia, porque as pessoas não andam a infetar outras durante este período", disse a diretora-geral da Saúde.

Questionado sobre as faixas etárias onde têm sido registados mais casos do novo coronavírus, a responsável da Direção-Geral da Saúde reconhece que os mais novos são atualmente os mais afetados pela doença. Porém, Graça Freitas acrescenta que "há uma grande transmissão comunitária em todas as faixas etárias".

O regresso às aulas presenciais não representa, para já, um aumento do número de infetados, explicou Graça Freitas na conferência de imprensa da DGS. A maioria dos alunos contrai o vírus na comunidade, muitas vezes em contexto familiar e social.

No dia em que Portugal regista os 100 mil casos do novo coronavírus, desde o início da pandemia, Lacerda Sales afirmou que este não é o momento de "antecipar cenários", um deles seria o estado de emergência. "O estado de emergência aplica-se quando a ameaça é de grande gravidade. Não estamos nessa fase", esclareceu o secretário de Estado.