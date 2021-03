Governo apoia fábrica de vacina contra a covid em Paredes de Coura

Zulay Costa Hoje às 13:50 Facebook

Ministra da Coesão Territorial reuniu-se com Immunethep, que prevê ter o fármaco pronto a distribuir já no primeiro semestre de 2022.

O Governo está disponível para apoiar o desenvolvimento da vacina portuguesa contra a covid-19 e a construção de uma unidade de produção. Esta seria a primeira fábrica de vacinas portuguesas, sendo que já existe outra unidade industrial projetada para Paredes de Coura, resultado de um investimento do grupo farmacêutico espanhol Zendal para produzir a vacina Novavax.

A empresa portuguesa Immunethep, sediada no parque Biocant, em Cantanhede, está agora a concluir os ensaios pré-clínicos (em ratinhos) e deverá, em breve, avançar para a fase de ensaios clínicos, necessitando, para isso, de um investimento de 20 milhões. Prevê-se que a vacina esteja pronta para distribuição no final do primeiro semestre de 2022.