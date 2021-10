Governo apresenta linhas gerais do Orçamento e deixa PSD "preocupado"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 10:11 Facebook

O Governo está, esta quarta-feira, a apresentar as linhas gerais do Orçamento do Estado aos partidos. O PSD saiu da reunião "preocupado" com a falta de medidas de apoio à recuperação económica.

O deputado social-democrata Afonso Oliveira ressalvou, à saída da Sala do Governo, na Assembleia da República, que o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) ainda não se encontra "fechado". No entanto, revelou estar pessimista quanto à versão final, que o Executivo tem de entregar até domingo: "Conhecemos a política do Governo", afirmou.

"Saímos daqui mais preocupados do que entrámos", afirmou Afonso Oliveira, embora recusando entrar em pormenores. Na opinião do parlamentar, o OE "devia ser capaz de responder" à "necessária recuperação económica do país", objetivo que o PSD dúvida que o documento final venha a conseguir garantir.

As medidas para a classe média também não são, na visão de Afonso Oliveira, suficientemente encorajadoras. Insistindo que o PSD não costuma pronunciar-se até conhecer o OE na totalidade, o deputado disse não ter tido "evidências" de que as respostas do Governo para essa franja da sociedade se adequem às necessidades.

Afonso Oliveira não adiantou de que forma o PSD votará o OE, remetendo para o "momento certo" uma reação mais detalhada dos sociais-democratas ao documento. Espera-se que o PSD aprofunde o tema a partir de segunda-feira.

As linhas gerais do OE estão a ser apresentadas aos partidos pelo ministro das Finanças, João Leão, e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro. Os partidos estão a ser recebidos por ordem decrescente do número de deputados.