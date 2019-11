Hoje às 09:56 Facebook

O Governo apresentou, esta quarta-feira, uma proposta aos parceiros sociais para aumentar o salário mínimo para 635 euros no próximo ano, segundo fonte do Ministério do Trabalho.

O Governo traçou como meta atingir 750 euros até 2023, sendo a evolução decidida ano a ano.

O salário mínimo atualmente é de 600 euros.