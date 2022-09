Governo aprova análise do Montijo, Alcochete e Santarém para novo aeroporto

JN Hoje às 13:46, atualizado às 14:25 Facebook

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, um conjunto inicial de diplomas do processo para a decisão do novo aeroporto de Lisboa. A comissão técnica independente responsável pela análise estratégica do projeto terá um coordenador geral, cujo nome será proposto por três entidades.

O Governo anunciou a provação da "análise estratégica e multidisciplinar da capacidade aeroportuária da região de Lisboa", numa abordagem que "envolve, além do aeroporto Humberto Delgado, a análise das localizações do Montijo, do Campo de Tiro de Alcochete e da nova localização, perto de Santarém", anunciou André Moz Caldas, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, após a reunião.

Foi também "criada uma comissão técnica independente para avaliar as opções estratégicas e coordenar e realizar a avaliação ambiental estratégica".

Foi ainda aprovado em Conselho de Ministros uma proposta de lei, que será remetida para a Assembleia da República, "que clarifica" o poder dos municípios quanto à "construção, ampliação ou modificação" de aeródromos de interesse nacional, em concreto no que diz respeito ao seu poder de veto, para que os pareceres das autarquias não sejam vinculativos.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, acrescentou que "a comissão técnica independente terá um coordenador geral, que será designado pelo primeiro-ministro sob proposta do presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, do presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e do presidente do Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas".

No passado dia 23, Governo e PSD chegaram a acordo quanto à metodologia para avançar com a solução aeroportuária para a região de Lisboa, que passa por uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) com conclusões até final de 2023.