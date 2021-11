Governo aprova apoio de 190 euros para setor dos táxis

Rita Neves Costa Hoje às 15:03, atualizado às 15:13 Facebook

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, um apoio extraordinário para o setor dos transportes públicos de passageiros, autocarros e táxis, para responder ao aumento do preço dos combustíveis. O valor monetário será pago uma só vez e é suportado pelo Fundo Ambiental, tutelado pelo Ministério do Ambiente.

No caso dos autocarros, o apoio será de 1050 euros, "assumindo consumos de 2100 litros de combustível por mês". Já para os táxis licenciados, o valor desce para os 190 euros, "assumindo consumos de 380 litros por mês". Tal como nos veículos particulares, o "apoio aprovado corresponde a um valor de 10 cêntimos/litro", detalha o comunicado do Conselho de Ministros, que reuniu esta quinta-feira de manhã.

Os valores são pagos de uma só vez até ao final deste ano. O Governo esclarece que "o período temporal de referência para este apoio corresponde a 1 de novembro 2021 a 31 de março de 2022". O mesmo prazo estabelecido para as famílias, com os descontos nos combustíveis através da plataforma IVAucher. A medida para os autocarros e táxis custará até 14,5 milhões de euros ao Estado.

Os operadores têm até 30 de novembro de 2021 para candidatar-se ao apoio, através do preenchimento de um formulário disponível no site do Fundo Ambiental.

Quanto ao transporte de mercadorias, também para responder à subida do preço dos combustíveis, o Executivo aprovou uma proposta de lei para reduzir em 50% o Imposto Único de Circulação Automóvel (IUC). Para a generalidade dos transportes rodoviários, é prorrogada a majoração em 20% dos custos com combustíveis em sede de Imposto de Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC).