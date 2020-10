Governo aprova Orçamento do Estado para 2021 por via eletrónica

R.N.C. Hoje às 16:29 Facebook

O Conselho de Ministros aprovou este domingo à tarde a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021.

A generalidade das medidas já tinha sido aprovada a 8 de outubro, na passada quinta-feira, mas ainda havia temas por fechar. O documento deverá ser entregue esta segunda-feira no Parlamento.

"O Conselho de Ministros aprovou hoje [domingo], por via eletrónica, a Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2021 e a Proposta de Lei das Grandes Opções, as quais haviam sido aprovadas na generalidade no Conselho de Ministros de 8 de outubro", lê-se em comunicado.

Na quinta-feira, os ministros estiveram reunidos desde 9.30 até às 20 horas para fechar os principais temas do Orçamento.

Contudo, uma fonte oficial do Conselho de Ministros tinha adiantado à agência Lusa que a proposta tinha sido aprovada na generalidade, havendo ainda "alguns temas por fechar".

