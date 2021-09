Governo autoriza escolas a manter 1500 funcionários por mais seis meses

Alexandra Barata Hoje às 08:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Permite prolongar contratos de 1500 pessoas nos casos em que a admissão de novos assistentes está atrasada.

Os agrupamentos de escolas e as escolas não agrupadas, cujos concursos para a admissão de assistentes operacionais ainda estão a decorrer, podem manter por mais seis meses os funcionários contratados em setembro do ano passado. A indicação da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares chegou às escolas a 31 de agosto e reporta-se aos cerca de 1500 contratados a termo para reforçar o combate à pandemia, procurando garantir as condições para o normal funcionamento das escolas no início do ano letivo.

Artur Sequeira, membro da direção da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, lamenta que a renovação dos contratos seja apenas por seis meses. "É um passinho, mas não resolve o problema. Se estes trabalhadores já têm experiência, deviam ser mantidos", concretiza.