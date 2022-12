Governo autoriza mais de 30 Equipas de Intervenção Permanente

JN/Agências Hoje às 09:55 Facebook

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou esta sexta-feira a constituição de 30 Equipas de Intervenção Permanente (EIP), compostas por 150 bombeiros profissionais, elevando o total nacional para 780.

Em comunicado, o MAI refere que com estas 30 novas equipas, compostas por 150 bombeiros profissionais, aumenta para 3900 o total desses operacionais.

De acordo com a nota, com esta autorização, são 226 as EIP autorizadas em 2022 - mais 10 que as 216 de 2021 - e mais 80 do que as 700 que, em maio, se previam protocolar até ao final deste ano.

A decisão, segundo o MAI, foi tomada em articulação com as Câmaras Municipais e as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários envolvidas, dando "seguimento à aposta no reforço contínuo do modelo de resposta profissional permanente a riscos de proteção civil".

As EIP - criadas no âmbito de protocolos entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as Câmaras Municipais e as Associações Humanitárias de Bombeiros - visam melhorar a eficiência da Proteção Civil e as condições de prevenção e socorro em caso de acidentes e catástrofes.

As equipas são formadas por cinco bombeiros profissionais, com elevada especialização e com competências em áreas diferenciadas para atuarem em diferentes cenários.