O Conselho de Ministros aprovou uma resolução que mandata as Finanças a iniciar o processo de avaliação da companhia aérea. Processo deverá estar concluído antes do verão.

O Governo aprovou uma resolução que mandata as Finanças a iniciar a reprivatização da TAP. Processo deverá estar concluído antes do verão, anunciou esta quinta-feira o ministro das Finanças, Fernando Medina, durante o briefing do Conselho de Ministros.