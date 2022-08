Governo cede a Moedas e assume mais despesas da Jornada Mundial da Juventude

JN Hoje às 09:07 Facebook

O Governo chegou a acordo com a Câmara de Lisboa para assumir mais despesas do que as inicialmente previstas em relação à Jornada Mundial da Juventude, agendada para o início de agosto de 2023, ocasião que irá ficar marcada pela segunda visita do Papa Francisco a Portugal.

A notícia foi avançada pelo jornal "Público", que cita a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Ana Catarina Mendes disse que se trata de "um evento importantíssimo para Portugal". Carlos Moedas, que sucedeu a Fernando Medina, entendia que certos encargos eram da responsabilidade do Executivo.