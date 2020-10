Governo chama BE para tentar fechar Orçamento

Carla Soares Hoje às 07:59 Facebook

Catarina Martins vai retomar negociações com Costa após ter exigido acordo escrito para várias linhas vermelhas, antes da votação de dia 28 na generalidade. CDS e IL votam contra, Rui Rio vai esperar.

As reuniões entre António Costa e Catarina Martins vão ser retomadas para negociar, antes da votação na generalidade, as condições que o Bloco de Esquerda impôs para viabilizar o Orçamento do Estado (OE). O JN apurou que, em contactos telefónicos, o Executivo comunicou na terça-feira a sua disponibilidade para reuniões na próxima semana. À Direita, CDS-PP e Iniciativa Liberal vão votar contra. O PSD adiou o seu anúncio para as jornadas parlamentares do próximo dia 21.