Governo chamado a avaliar classificação de arquivo do JN

Foi aprovado, esta sexta-feira, por unanimidade o projeto de resolução do PS que recomenda ao Governo que avalie "a possível classificação do arquivo do JN", mas este partido chumbou, tal como os sociais-democratas, o projeto do PCP que chama o Executivo a desenvolver as "iniciativas necessárias" para essa mesma classificação e avaliação do acervo documental que existe nas instalações da empresa.

O projeto socialista que foi aprovado por todas as bancadas recomenda ao Governo que "desenvolva as diligências necessárias para avaliação e possível classificação do arquivo do JN atendendo à sua extensão editorial, administrativa, redatorial, gráfica, fotográfica e documental".

"Sete meses após a classificação do arquivo do Diário de Notícias (DN) como de interesse nacional, parece-nos importante que se faça uma avaliação da outra metade da história contemporânea do país, e se avalie a possibilidade de inscrever nessa memória a mundividência vivida, escrita e lida a partir do norte do país, colocando ambas num inestimável e insubstituível serviço ao país e a todos os nossos concidadãos que, hoje e amanhã, são tributários da memória para melhor construir o nosso futuro", lê-se no projeto entregue pelo PS no início de março.

No entanto, o PS optou por chumbar o projeto da bancada comunista que visava precisamente que o Governo tomasse medidas para se avançar com a classificação do arquivo. No projeto, os eleitos do PCP pedem também avaliação do acervo documental que existe nas instalações da empresa, bem como "medidas de recuperação de partes ou peças do acervo eventualmente subtraídas ao arquivo". Além disso, defendem a "garantia da respetiva integridade e salvaguarda, em instalações próprias adstritas à redação do JN, acessível aos jornalistas, a investigadores e ao público".

No projeto de resolução que foi chumbado, os comunistas defendem que "se justifica uma atenção muito especial do Estado português à situação e ao futuro do Centro de Documentação (CDI) do Jornal de Notícias". E sublinham que este arquivo, "ou o que dele possa salvar-se", exige "medidas excecionais de proteção e classificação, garantindo o acesso efetivo dos jornalistas e investigadores ao espólio em causa, com o seu estudo, classificação e divulgação".