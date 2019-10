Governo com folga de 620 milhões para negociar no Parlamento

António José Gouveia Hoje às 08:57 Facebook

O atual e futuro ministro das Finanças, Mário Centeno, ganhou uma folga de cerca de 620 milhões de euros apenas com a revisão do valor do défice para 2020 inscrito no projeto de Orçamento do Estado enviado para Bruxelas.

Ao alterar a previsão de abril de um superavit de 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) para um saldo zero, o novo Governo ficará com mais de meia centena de milhões de euros ao seu dispor que lhe permitirá atender às reivindicações a negociar no Parlamento nos próximos três meses, altura em que está prevista a entrega do OE 2020.

O próprio Ministério das Finanças, no comunicado que acompanhou a divulgação do documento, refere que este desenho de Orçamento não inclui novas medidas políticas, mas que será a base de trabalho para o primeiro orçamento da nova legislatura, em que António Costa optou por negociar caso a caso com os partidos, em vez de fazer acordos prévios.