Governo com síndrome da "Gata Borralheira" anuncia demissões depois da meia-noite

A saída de Pedro Nuno Santos do Governo foi anunciada depois da meia-noite. Um horário considerado "bizarro", que não é uma estreia, e que não reduz o "impacto mediático das polémicas".

Quando em agosto, o ministério da Saúde lançou um comunicado a anunciar a saída da então ministra Marta Temido, os ponteiros dos relógios já passavam da meia-noite e muitos portugueses foram surpreendidos pela novidade quando desativavam o alarme do telemóvel pela manhã.

Esta semana, mais duas saídas do Governo chegaram ao conhecimento público neste horário "bizarro", como considera o professor catedrático José Fontes, que usa uma imagem para ilustrar a escolha. "É a síndrome da Gata Borralheira. Nem conseguimos dormir descansados com as mensagens que recebemos a dizer que saiu este ou aquele".