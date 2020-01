Governo confirma regresso de portugueses que querem voltar da China

Hoje às 17:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Os cidadãos portugueses residentes na cidade chinesa de Wuhan, onde foi detetada a nova estirpe do coronavírus, que manifestaram vontade de regressar a Portugal, vão ser repatriados.

A confirmação foi dada num comunicado conjunto dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, da Administração Interna e da Saúde, enviado às redações esta quarta-feira.

"O Governo português, no quadro dos mecanismos de cooperação e solidariedade europeias, confirma que está em curso o processo preparatório da repatriação, para breve, dos nacionais residentes em Wuhan que manifestaram vontade de regressar ao nosso país", pode ler-se na nota.

O comunicado, que remete mais detalhes para breve, adianta que "a operação envolve os serviços consulares, de proteção civil e de saúde do Estado português, em consonância com os protocolos internacionais definidos, e será executada em coordenação com as autoridades chinesas e com o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia".

Segundo disse, esta quarta-feira à tarde, fonte da Comissão Europeia à agência Lusa, são 17 os portugueses que já manifestaram vontade de sair da China.