Governo conta com médicos para a reforma hospitalar

João Pedro Campos Hoje às 20:12

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, exorta os médicos a fazerem parte das reformas do Serviço Nacional de Saúde (SNS), considerando urgente humanizar os cuidados e reforçar os quadros.

Lacerda Sales aponta para as reformas previstas no Plano de Revitalização e Resiliência (PRR), no qual se pretende remodelar o modelo de governação dos hospitais públicos e melhorar a rede hospitalar.

"É urgente humanizar os cuidados de saúde, reforçando os quadros, e contamos com os médicos para isso. Vamos reinventar-nos, a medicina não pode ser só técnica e ciência", destacou Lacerda Sales, no discurso de encerramento do congresso da Ordem dos Médicos, esta quinta-feira em Coimbra.

Lacerda Sales afirmou ainda contar com os médicos para as reformas que estão previstas no PRR, no qual há 1383 milhões de euros para investimentos estruturantes no SNS. "Temos uma série de prioridades que também envolvem os médicos, como a reforma do modelo de governação dos hospitais públicos e a melhoria da rede hospitalar", destaca. Aponta também outras prioridades, como a melhoria dos cuidados de saúde primários e dos cuidados de saúde mental.

Dar mais assistência

Com a covid-19 no centro das preocupações, Lacerda Sales aponta que não está a ser descurada a assistência a doentes não covid, alertando para uma melhoria dos números. "Tivemos um aumento significativo de consultas não covid no primeiro quadrimestre de 2021, em comparação com o período homólogo do ano passado. Passa também pelos nossos objetivos acelerar a assistência à população não covid", salienta.