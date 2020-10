Governo: liberdade de circulação não está suspensa até dia 3

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:17 Facebook

O Governo defendeu junto do Supremo Tribunal Administrativo que não declarou "qualquer suspensão da liberdade de circulação", antes "restringiu" a circulação dos cidadãos face ao numero de infetados que "tem vindo a aumentar exponencialmente", para o qual tem poder de o fazer. Esta é a resposta do Executivo à ação interposta pelo Chega contra a proibição de circulação entre concelhos.

Na contestação entregue pelo Centro de Competências Jurídicas do Estado, junto do Supremo Tribunal Administrativo, o Governo alega que a sua resolução do Conselho de Ministros, que determinou a proibição de circulação entre concelhos desde as zero horas desta sexta-feira até às seis horas do dia 3 de novembro, não consiste em "qualquer suspensão da liberdade de circulação".

Ou seja, para o Governo não está em causa uma "proibição de forma absoluta e geral", até porque, sublinha, "os cidadãos mantêm a plena liberdade de circular no interior dos seus concelhos de residência".

"E são muitas e significativamente amplas as exceções que recortam o alcance daquela proibição", refere na oposição que fez à intimação do deputado do Chega, André Ventura, sobre quem levanta dúvidas sobre a legitimidade para ter interposto tal ação para travar as restrições em vigor.

Segundo a contestação, a que o JN teve acesso e ao longo da qual invoca e cita por diversas vezes interpretações do constitucionalista Reis Novais, o Governo alega que o que está em causa é uma "restrição" de movimentos para conter o aumento da pandemia e que "há base legal" para o ter feito.