Governo corta valor das horas-extra durante o dia nas maiores urgências

Médicos que fazem noites, fins de semana, feriados e serviços a mais de 60 km das grandes cidades mantêm remuneração que pode ir até 70 euros por hora.

O Ministério da Saúde vai aplicar um corte de 25% ao valor por hora do trabalho suplementar realizado por médicos durante o dia nas urgências das regiões do Porto, Coimbra e Lisboa. As noites, os fins de semana, os feriados e os serviços a mais de 60 quilómetros daquelas cidades mantêm o regime remuneratório em vigor desde julho do ano passado. O novo decreto-lei que define o pagamento das horas extra nas urgências deve ser publicado hoje em Diário da República para entrar em vigor amanhã.

O diploma, a que o JN teve acesso, prolonga a vigência do Decreto-Lei 50-A de 25 de julho de 2022 até ao final do próximo mês de julho - enquanto decorrem as negociações com os sindicatos médicos - mas faz algumas alterações, de forma a envolver a Direção Executiva do SNS e a "resolver alguns constrangimentos" que resultaram da sua aplicação.