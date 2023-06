Governo cria "task-force" para reduzir uso das águas subterrâneas no Algarve

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, adiantou, esta quinta-feira, que foi criada uma "task-force" para monitorizar os níveis de águas subterrâneas na zona do Sotavento Algarvio, uma das regiões em situação mais crítica devido à seca.

Duarte Cordeiro relevou que foi criada uma "task-force" destinada a avaliar o estado do nível das águas subterrâneas e a rever o uso destes recursos no Sotavento Algarvio. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) serão as entidades responsáveis pelo processo de revisão.

O Governo espera que a equipa comece a trabalhar já amanhã, pretendendo-se que consiga reduzir em 15% o uso destes recursos hídricos. A criação da "task-force" foi uma das decisões que saiu da segunda comissão interministerial de acompanhamento dos efeitos da seca deste ano, que decorreu esta quinta-feira à tarde no Ministério do Ambiente, em Lisboa.

Da 14.ª reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES) saíram também medidas de contingência para o uso de água da Barragem de Beliche, com a redução de 20% da cota de água. Os campos de golfe e outros jardins precários no Sotavento algarvio que estejam ligados a águas com reutilização também vão ver a sua utilização reduzida em cerca de metade.

O ministro do Ambiente vai reunir-se esta sexta-feira com os vários municípios algarvios para discutir estas medidas.

Em conferência de imprensa conjunta com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, Duarte Cordeiro revelou que, no momento, 36% do território está em seca extrema ou severa, sendo o litoral do Alentejo e o Algarve as zonas mais críticas, de acordo com o ponto de situação apresentado na reunião pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Ainda assim, o ministro do Ambiente salientou que a situação atual das bacias hidrográficas do país está melhor do que em 2022. No mês passado, estavam a 79% da capacidade, sendo que, no mesmo período do ano passado, se ficavam pelos 65%. Apesar de o cenário ser melhor do que no país vizinho, no Algarve e no litoral alentejano os níveis reduzidos são preocupantes.

Estas restrições excecionais somam-se às adotadas para cinco albufeiras nacionais. Em abril, o Governo tinha avançado com outras medidas para poupar água, como a suspensão da criação de novas culturas permanentes, estufas ou outros sistemas agrícolas em ambiente controlado no sudoeste alentejano e recomendou que os municípios com menos água, em especial os da região do Algarve, criassem taxas turísticas que revertessem para a sustentabilidade ambiental dos territórios.

Segundo o último boletim semanal da Agência Portuguesa do Ambiente, na segunda-feira, sete bacias encontravam-se abaixo da média de maio. Destas, três estavam abaixo de 20% da capacidade no sul do país: Campilhas (11%) e Monte da Rocha (10%), na bacia do Sado, e Bravura (13%), na bacia Ribeiras do Algarve. Outras quatro albufeiras estavam abaixo dos 40%.