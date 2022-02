Governo curto, com mix de novas e velhas caras

Administração Pública deve ser extinta e algumas pastas podem ser fundidas.

António Costa já disse que o novo Governo será "mais enxuto e mais curto" do que o atual, que tem 19 ministérios mais o gabinete do primeiro-ministro. O futuro Executivo deverá contar com algumas caras novas, a começar pela pasta da Justiça. O Ministério da Administração Pública deverá ser extinto (o facto de estar separado das Finanças não funcionou) e as pastas das Infraestruturas, Planeamento e Coesão poderão ser fundidas.