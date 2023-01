Governo dá 185 milhões para os estragos da chuva

A chuva intensa que caiu em dezembro e janeiro causou prejuízos de 310 milhões de euros de norte a sul e, por isso, o Governo decidiu ontem conceder apoios de 185 milhões de euros.

Os municípios com menos capacidade financeira, como os do Alto Minho, por exemplo, terão uma comparticipação de 60% e os que têm mais meios, como vários da Grande Lisboa, terão um apoio de 40%, revelou ao JN a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, após a reunião do Conselho de Ministros. Os empresários e os agricultores afetados pelas cheias serão igualmente apoiados.

Apesar dos prejuízos ascenderem a 310 milhões de euros, o montante apurado para efeitos de comparticipação do Governo ronda os 293 milhões de euros, isto porque a Câmara de Cascais decidiu assumir os prejuízos de 18 milhões contabilizados no seu município.