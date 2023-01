Governo da Madeira contra corte de vagas no Superior, PS também critica

JN Hoje às 19:50 Facebook

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, considera inaceitável a intenção do Ministério da Ciência e Ensino Superior de reduzir o contingente especial de vagas no continente de 3,5% para 2%, exigindo uma "explicação cabal" sobre o assunto. A medida faz parte da proposta de revisão das regras de acesso ao Ensino Superior que o Governo está a preparar e que será conhecida ainda neste mês.

"Isso é inaceitável. Vamos requerer à senhora ministra explicações", disse, recentemente o chefe do Executivo madeirense. Para Miguel Albuquerque, "mais uma vez", o Governo quer "penalizar as regiões autónomas naquilo que é fundamental para o futuro, que é o acesso dos jovens ao ensino superior".

"Primeiro, andamos num processo de autofagia do Governo PS e agora a senhora ministra do Ensino Superior tem a ideia peregrina de, mais uma vez, criar dificuldades numa área que é importantíssima para as regiões autónomas, para as novas gerações, que é o acesso ao ensino superior".​​​​, frisou.

PS diz que vai contestar

Também o PS Madeira considerou, hoje, "inaceitável" a pretensão de Elvira Fortunato de reduzir aquele contingente, assegurando que vai "lutar" para evitar a concretização desta medida. "O PS não aceita esta medida e tudo fará para que não vá em frente", declarou o líder parlamentar do PS Madeira, Rui Caetano, no plenário da Assembleia Legislativa da Região, no Funchal.

Já o deputado do PSD e líder da JSD Madeira, Bruno Melim, recordou que esta medida representaria uma redução de 800 lugares apenas num ano letivo e um corte de 43%, que nos cursos mais procurados poderia atingir 50%.