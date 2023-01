Governo de Costa está mais fechado e partidário

Carla Soares Hoje às 07:19 Facebook

Primeiro-ministro vai buscar mais gente ao aparelho e assessores para as secretarias de Estado. Politólogo Miguel Rodrigues diz que a estratégia é reforçar lógica do "yes man".

O Governo está maior, tem um perfil político reforçado, mais partidário e socialista. Nesta remodelação em circuito fechado, António Costa privilegia o seu "inner circle" e vai buscar assessores de gabinetes e um deputado para secretários de Estado. Para o politólogo Miguel Ângelo Rodrigues, que recorda a expressão "yes man", o primeiro-ministro procura fazer-se rodear de pessoas que executem as suas decisões, inclusive na escolha dos dois novos ministros.

Entretanto, se a intenção era agradar a Pedro Nuno Santos, promovendo João Galamba e Marina Gonçalves a ministros das Infraestruturas e da Habitação, a estratégia parece ter falhado, com o potencial candidato à liderança do PS a deixar o Secretariado Nacional do PS. Mas a rutura poderá custar apoios ao próprio ex-ministro, sublinhou ao JN o dirigente socialista Daniel Adrião.