O Governo decidiu, esta quinta-feira, não renovar a situação de alerta em Portugal Continental devido à pandemia de covid-19.

Na reunião de Conselho de Ministros foi também decidido terminar a vigência de diversas leis, decretos-leis e resoluções aprovadas no âmbito do combate à covid-19, tendo em conta a atual evolução da pandemia no país.