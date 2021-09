Governo decreta luto nacional até segunda-feira

Alexandra Figueira Hoje às 12:07 Facebook

Em memória de "um exemplo, um lutador pela liberdade, pela democracia", que "tanto tanto prestigiou, com a sua verticalidade ética, a vida política", o Governo de António Costa vai decretar três dias de luto nacional, entre sábado e segunda-feira.

Com um "profundo sentimento de tristeza e de perda", primeiro-ministro destacou o "sentido cívico, de militância, de convicção" com que Sampaio exerceu a vida política e que se plasmaram, na juventude, nas lutas estudantis, e, já após a presidência, na plataforma internacional que acolhe estudantes universitários sírios. E recordou o "contributo notável" para o "prestígio do poder local democrático", com as duas eleições para a presidência da Câmara de Lisboa, bem como o lema com que foi eleito presidente da República: "um por todos e todos por um".