Limitações ao uso de fogo e acesso à floresta no fim-de-semana

Reforço do patrulhamento dissuasor, contratação de mais bombeiros e pagamentos antecipado a associações são outras medidas decididas pelo Governo.

Portugal continental vai estar em situação de alerta a partir de amanhã e até à próxima segunda-feira, sendo nessa altura reavaliado o cenário. O aviso foi feito esta sexta-feira pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, no final de encontros de trabalho com elementos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e com alguns membros do Governo.

Durante a situação de alerta, disse José Luís Carneiro, haverá "especiais limitações" quanto ao uso de fogo, de máquinas, utilização de máquinas, realização de trabalhos agrícolas e acesso aos espaços florestais.

Foi decidido, também, que o patrulhamento dissuasor será reforçado com 25 patrulhas das Forças Armadas, uma vez que "combater o incendiarismo é uma prioridade, tendo em conta que se acentuou muito particularmente nos últimos 15 dias a três semanas".

A ANEPC fica autorizada a "avançar com a contratação de mais 100 equipas de bombeiros, o que significa mais 500 homens, tendo em vista reforçar os meios humanos e permitir que esta reposição de meios mantenha o vigor e eficácia que tem existido até agora", acrescentou o ministro, sublinhando que cerca de 90% dos fogos têm sido dominados ao fim de 90 minutos.

Os pagamentos às corporações de bombeiros que têm tido o esforço de integração do dispositivo especial de combate a incêndios rurais serão antecipados. Em causa está um valor que é "superior a um milhão de euros", avançou José Luís Carneiro, explicando que a intenção é garantir que as associações mantêm "condições de decisão e operacionalidade".

Os encontros de trabalho juntaram, para além do ministro da Administração Interna, a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, elementos da ANEPC e membros das áreas governativas da Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e Alimentação. O objetivo foi avaliar as condições meteorológicas e o risco de incêndio.