Governo definirá critérios racionais para reforçar verbas

João Pedro Campos Hoje às 07:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, admite reforçar as verbas a transferir para os municípios no âmbito da descentralização de competências, sendo necessário definir "critérios racionais" para esse reforço.

Em colaboração com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), será constituída uma comissão de acompanhamento de investimento municipal para a monitorização conjunta dos investimentos, financiados pelos fundos estruturais, através do Portugal 20-20 e 20-30 e do Plano de Recuperação e Resiliência.

"Temos em conta a preocupação dos municípios. Por isso, é que temos um artigo do Orçamento do Estado com o Fundo de Descentralização e a possibilidade de reforço desse fundo. Agora, temos de ter critérios racionais e de acompanhar a execução dos municípios através das comissões de acompanhamento, que avaliam a execução e a despesa efetiva. Esses aspetos serão tidos em conta nas transferências de verbas", sublinhou, ontem, Ana Abrunhosa, após a reunião com a presidente da ANMP, Luísa Salgueiro, em Coimbra.