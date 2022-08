Governo deve cinco milhões às freguesias

Hermana Cruz Hoje às 19:31 Facebook

O Governo ainda deve cerca de cinco milhões de euros às freguesias por despesas realizadas desde março de 2020, devido à pandemia. O valor foi revelado, ontem, pela Associação Nacional de Freguesias (Anafre), numa audiência com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em que a Anafre também lamentou que a transferência de competências esteja "muito aquém" do expectável, dado que não foi concretizada nem por metade das câmaras.

Durante uma audiência, pedida na sequência do congresso da Anafre, o presidente da associação, Jorge Veloso, tentou sensibilizar o chefe de Estado para um tema que "é muito caro" às freguesias. É que "ainda não foram ressarcidas" das despesas relacionadas com a pandemia, desde março de 2020 até à presente data, que "se aproxima dos cinco milhões de euros".

"Desde março de 2020 até à presente data, porque ainda continuamos a reportar despesas no âmbito da covid", sublinhou Jorge Veloso, no final da audiência de ontem, no Palácio de Belém.