Governo disponibiliza 2990 blocos de conteúdos para o "Estudo em Casa"

O ministério da Educação disponibilizou um pacote de instrumentos de apoio ao ensino à distância. Os recursos, destinados a alunos, pais e professores, incluem 2990 blocos de conteúdos para complementar o "Estudo em Casa".

Os conteúdos, acessíveis no site "Apoio às Escolas", também incluem 51 roteiros de apoio à preparação dos novos regimes - misto e não presencial -, 250 recursos didáticos digitais para as várias disciplinas e cerca de 50 respostas às questões mais frequentes.

De acordo com uma nota do ministério da Educação, enviada esta terça-feira às redações, os 2990 blocos temáticos "são organizados sequencialmente, mas com utilização autónoma". Não configuram "uma escola substituída pela televisão, mas sim um conjunto de recursos suplementares".

Os 51 roteiros para facilitar os ensinos não presencial e misto centram-se na organização de horários, no apoio a alunos mais vulneráveis e na recuperação e consolidação de aprendizagens. Também indicam como fazer o melhor uso das diferentes plataformas e apoiam o trabalho produzido pelos psicólogos escolares.

Os 250 recursos incluem, segundo o ministério, "atividades e vídeos para as diferentes disciplinas, organizados por área disciplinar e nível ou ciclo de ensino", bem como instrumentos de planificação de aulas.

Já as 50 respostas às perguntas mais frequentes são um compêndio, elaborado pelo ministério, resultante de mais de 700 dúvidas colocadas por diretores de escolas.

Apoio à avaliação e à cibersegurança

No site, também são disponibilizados 14 instrumentos "de apoio às práticas de avaliação" dos alunos, tanto presencial como online. A estes documentos, juntam-se "recursos específicos para avaliação à distância".

Há ainda 26 recursos de apoio à cibersegurança, a serem utilizados pelos professores em aula mas, "sobretudo, na preparação das aulas", de modo a "garantir a segurança de todos". Estes incluem ações de formação para os docentes.

O portal "Apoio às Escolas" também disponibiliza 85 "ferramentas e plataformas de interação e comunicação para a organização do trabalho em cada escola"

Segundo o ministério, já se realizaram 65 atividades de formação para professores, "no âmbito exclusivo da formação na área da capacitação digital, das metodologias e instrumentos para o Ensino à Distância".